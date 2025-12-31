HĐND phường Phú An (TPHCM): Giám sát thực chất, lắng nghe ý kiến nhân dân

HĐND phường Phú An đã phát huy vai trò giám sát, quyết định các chủ trương quan trọng. Hoạt động giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị thực hiện hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM tham dự hội nghị

Chiều 31-12, HĐND phường Phú An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND phường Phú An khóa I

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, HĐND phường Phú An cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới tổ chức kỳ họp, tăng cường giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi đến cùng việc thực hiện nghị quyết.

HĐND phường cần chú trọng xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND gần dân, bản lĩnh, trách nhiệm. Đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND và MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường Phú An đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn, kịp thời ban hành các nghị quyết quan trọng, tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân.

Sau sáp nhập, HĐND phường Phú An có 70 đại biểu

Hoạt động giám sát được đẩy mạnh, với nhiều cuộc giám sát chuyên đề về quản lý đô thị, môi trường, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính, qua đó giúp phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An trao đổi về kết quả hoạt động của HĐND phường

Đặc biệt, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được duy trì thường xuyên, tạo cầu nối hiệu quả giữa đại biểu HĐND và nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào hoạt động của HĐND phường.

Các cá nhân nhận k ỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”

Sau sáp nhập, HĐND phường Phú An có 70 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, HĐND và Thường trực HĐND đã xây dựng, triển khai hiệu quả Chương trình giám sát hàng năm với 32 cuộc giám sát.

Hàng năm, Thường trực HĐND phường phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban điều hành các khu phố tổ chức 102 cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp thường lệ. Tỷ lệ đại biểu tham dự đạt 97–98%, tiếp nhận 459 ý kiến, kiến nghị, được trả lời tại chỗ và tổng hợp chuyển UBND xem xét, giải quyết bằng văn bản theo quy định.



Dịp này, UBND TPHCM đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho 33 cá nhân thuộc phường Phú An. UBND phường Phú An khen thưởng 16 tập thể, 70 cá nhân có thành tích trong công tác, đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND phường.

