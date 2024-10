Hệ thống y tế Lebanon bên bờ vực sụp đổ

Một bệnh viện tại Beirut. Ảnh: REUTERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình trạng leo thang bạo lực kể từ ngày 23-9 đã buộc ít nhất 37 trung tâm y tế của Lebanon phải đóng cửa. Theo Bộ Y tế Lebanon, hàng chục nhân viên y tế đã thiệt mạng do bạo lực. Các cơ quan cứu trợ ở Lebanon cũng lo ngại về phúc lợi của khoảng 1,2 triệu người đã phải di dời do các cuộc tấn công của Israel ở khu vực phía Nam như: Thung lũng Bekaa, vùng ngoại ô phía Nam Beirut và vùng Baalbek.

Bà Tania Baban, Giám đốc quốc gia tại Lebanon của tổ chức từ thiện MedGlobal (có trụ sở tại Mỹ), đánh giá hệ thống chăm sóc y tế của Lebanon hiện đang trong tình trạng rất khó khăn. Theo bà Baban, nếu có thêm nhiều bệnh viện ngừng hoạt động, ngành y tế của nước này sẽ không thể đáp ứng nhu cầu do số người bị thương ngày càng tăng.

Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Phó thủ lĩnh Qassem của Hezbollah tuyên bố lực lượng này ủng hộ nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn của giới chức Lebanon nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu nếu Israel không dừng chiến dịch. Đây là lần đầu tiên Hezbollah không đề cập đến việc chấm dứt xung đột ở Gaza như điều kiện tiên quyết để ngừng giao tranh ở biên giới Lebanon - Israel.

PHƯƠNG NAM