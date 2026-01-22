Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú thông tin việc phụ huynh đi họp “nhận chỗ” cho con

Nội dung thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp 8.11 Trường THCS Trần Phú

Phụ huynh đi họp sớm để “nhận chỗ” cho con

Trên mạng xã hội, một tài khoản được cho là phụ huynh học sinh lớp 8.11 Trường THCS Trần Phú cho biết, trước ngày họp phụ huynh cuối học kỳ 1 (diễn ra vào ngày 17-1), giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với học sinh và nhắn tin trên nhóm phụ huynh của lớp về lịch họp. Ngoài thư mời, giáo viên chủ nhiệm còn nhắn: “Trong cuộc họp này, ba mẹ ngồi vị trí nào thì đó chính là vị trí của các con trong nửa học kỳ II. Ba mẹ cân nhắc kỹ trước khi ngồi ạ”.

Theo phụ huynh của lớp, dù 14 giờ 30 phút mới đến giờ họp, nhưng nhiều người đã có mặt từ 13 giờ để nhận chỗ ngồi cho con mình. “Thiết nghĩ phụ huynh chúng tôi đi làm cả ngày đã mệt, được nghỉ ngày thứ 7 vẫn phải tranh thủ ăn cơm trưa xong, 12h30 đã phải chuẩn bị đến trường để giành chỗ ngồi cho con”, phụ huynh nói trên bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn. Tài khoản Facebook Nguyễn Thị Ngọc Minh bình luận: “Giáo viên làm vậy để phụ huynh đi họp đúng giờ, chứ nhiều phụ huynh không đi họp, hoặc đi họp rất trễ rồi về nhắn hỏi tùm lum. Với tôi, cách này vui vẻ chứ có gì đâu mà phản ứng”. Một phụ huynh khác cho rằng: “Hiểu theo hướng tích cực thì đây là cách để phụ huynh đi họp đúng giờ”…

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Trao đổi với Báo SGGP, cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, xác nhận tin nhắn nêu trên là của giáo viên chủ nhiệm lớp 8.11. Cùng với việc gửi thư mời thì giáo viên lại nhắn thêm dòng thông tin ba mẹ ngồi họp ở chỗ nào, thì cũng chính là chỗ ngồi học của con trong nửa học kỳ 2. Cô Bích Phượng khẳng định, đây là nội dung tin nhắn của riêng lớp 8.11, còn các lớp khác trong toàn trường vẫn tổ chức họp bình thường theo thư mời. "Nhà trường đã cân nhắc rất kỹ giờ họp phụ huynh vào lúc 14 giờ 30 phút vì muốn phụ huynh có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần”, cô Phượng nói.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định, trong trường hợp này, việc làm của giáo viên chủ nhiệm xuất phát từ mong muốn phụ huynh đi họp đầy đủ, đúng giờ để nắm bắt tình hình của con em mình. Ở một khía cạnh khác, có thể giáo viên chủ nhiệm muốn phụ huynh hiểu hơn về những khó khăn của thầy cô trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.

Tuy vậy, cô Huỳnh Thị Bích Phượng cũng nhấn mạnh, dù xuất phát từ mục đích tốt, nhưng cách làm này chưa phù hợp dẫn đến phản ứng trái chiều từ phụ huynh và dư luận. Đáng lưu ý, trước khi thực hiện, giáo viên chủ nhiệm chưa báo cáo với Ban Giám hiệu. Chỉ đến khi thông tin được đăng tải trên các diễn đàn, mạng xã hội, lãnh đạo nhà trường mới nắm được.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu đã nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm lớp 8.11, đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm chung cho toàn thể giáo viên trong trường. Nhà trường yêu cầu các thầy cô cân nhắc kỹ lưỡng trong giao tiếp, ứng xử với phụ huynh, tránh gây bức xúc và những hiểu lầm không đáng có.

KHÁNH CHI