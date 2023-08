Hoa Kỳ tăng cường quảng bá ẩm thực tại Việt Nam

Chương trình được triển khai đồng loạt tại hệ thống MM Mega Market trên toàn quốc, từ ngày 3 đến 17-8, với khuyến mãi lên đến 30% cho các thương hiệu như Heritage, Bristol, Hormel, Lay’s…

Một số mặt hàng trái cây tươi cũng giảm giá tốt, ở mức 269.000 đồng/kg cherry (trước khuyến mãi trên 300.000 đồng/kg), 59.000 đồng/hộp việt quất 125g (giá cũ gần 70.000 đồng/hộp) … Song song đó, khách hàng cũng được thưởng thức các món ăn chế biến từ gà Mỹ…

Theo ông Andrew Anderson, Tùy viên Nông nghiệp cấp cao Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM cho hay, hơn 27 năm từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ toàn diện, Hoa Kỳ được biết đến là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,2 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6-2023 của Việt Nam ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ cũng phối hợp với Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist tổ chức cuộc thi nấu ăn với thịt gà Mỹ 2023 (Tailored Seminar and Cooking Contest with U.S. Chicken). Cuộc thi nhằm đem lại cơ hội học hỏi, mở rộng kiến thức và nâng cao trình độ tay nghề cho các học viên chuyên ngành bếp.