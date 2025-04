Áo, quà lưu niệm in cờ đỏ sao vàng hút hàng

Các bạn nhỏ đồng diễn với trang phục cờ đỏ sao vàng tại Phố đi bộ Ninh Kiều (TP Cần Thơ)

Chị Lê Thị Cẩm Tiên, chủ cửa hàng quần áo trẻ em tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: Khách ghé cửa hàng hầu hết đều tìm mua áo thun in cờ đỏ sao vàng cho các cháu thiếu nhi. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán trên 100 áo, tăng hơn 50% so với năm rồi. Do nhu cầu tăng đột biến nên các xưởng may cũng không có đủ hàng để giao, nhiều khách phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày thì mới nhận được hàng.

Phụ huynh tìm mua áo thun cờ đỏ sao vàng tại TP Cần Thơ

Càng cận kề sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sức nóng các mặt hàng có in cờ đỏ sao vàng càng tăng mạnh. Chị Cẩm Tú, một phụ huynh tại Sóc Trăng, cho biết: Bé nhà mình diễn văn nghệ trong trường chào mừng lễ 30-4, cần trang phục in cờ đỏ sao vàng, thế nhưng mình đã đến nhiều cửa hàng vẫn không mua được. Lên tìm mua trên mạng thì nhiều shop báo hết hàng hoặc giao không kịp.

Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhiều cửa hàng quần áo, quà lưu niệm cho biết, lý do các mặt hàng in cờ đỏ sao vàng hút hàng là vì năm nay rơi vào dịp kỷ niệm tròn 50 năm Ngày Giải phóng miến Nam, thống nhất đất nước; các trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt đồng kỷ niệm, chào mừng; người dân đi du lịch dịp lễ cũng muốn chụp hình với áo cờ đỏ sao vàng...

Du khách thích thú với trang phục có in cờ đỏ sao vàng

Bên cạnh áo thun in cờ đỏ sao vàng thì các sản khác gắn với chủ đề đại lễ 30-4 cũng rất đắt hàng, như: áo dài cờ đỏ sao vàng, gấu bông chú bộ đội, cờ cầm tay, cờ trang trí, nón cờ đỏ sao vàng, băng đeo đầu cờ tổ quốc...

Nhìn chung, dù sức mua của thị trường có tăng đột biến, thế nhưng giá các hàng hoá trên cũng không chênh lệch nhiều so với bình thường.

TUẤN QUANG