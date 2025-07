Hoàng Duyên tung MV mới sau “Em Xinh Say Hi”

Tối 5-7, ca sĩ Hoàng Duyên phát hành MV She Never Cries. Phần sản xuất âm nhạc do nhà sản xuất Khắc Hưng đảm nhận, mang đến những giai điệu da diết, dịu êm và chữa lành người nghe.

Hoàng Duyên kết hợp cùng nam ca sĩ Sơn.K, vũ công Sơn Lâm thực hiện MV "She Never Cries"

She Never Cries được ra mắt ngay sau khi Hoàng Duyên dừng chân tại chương trình “Em Xinh Say Hi”, tựa như món quà âm nhạc cô muốn dành tặng người hâm mộ.

MV She Never Cries Hoàng Duyên kết hợp cùng nam ca sĩ Sơn.K và vũ công Sơn Lâm. Ca khúc được sáng tác bởi Sơn.K - tân binh chuẩn bị debut (ra mắt). Ca khúc được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật, khi anh chứng kiến một người bạn thân luôn giữ tinh thần tích cực dù phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nội dung hướng đến cách đối diện, đi qua những khó khăn, tổn thương để học được cách yêu thương, trân trọng bản thân.

Cùng song ca She Never Cries, Sơn.K và Hoàng Duyên tạo nên màn đối thoại sâu sắc giữa hai người trẻ khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình, dùng giọng hát ấm áp và nội lực để xoa dịu người nghe.

Hoàng Duyên và Sơn.K

Hoàng Duyên chia sẻ, cô thấy hình ảnh của mình trong She Never Cries: “Bài hát đem lại quá nhiều cảm xúc. Mình muốn hát thay tâm sự chất chồng của những người đã trải qua tổn thương, phiền muộn ngoài kia”.

Trong MV She Never Cries, Hoàng Duyên thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp khi nhảy đôi cùng vũ công Sơn Lâm - quán quân nhảy quốc tế đã 2 lần giành ngôi vô địch tại Mỹ. Động tác là sự kết hợp giữa múa đương đại và nhảy để có thể diễn tả nội tâm phức tạp khi phải trải qua những điều buồn bã, thất vọng.

Hoàng Duyên trình diễn múa đương đại cùng quán quân nhảy quốc tế Sơn Lâm trong MV

Trong tập 5 chương trình "Em Xinh Say Hi”, Hoàng Duyên khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì bị loại dù có màn trình diễn ấn tượng ca khúc Em chỉ là (đội Bích Phương). Không chỉ trên sân khấu, Hoàng Duyên còn cover ca khúc trên nền nhạc piano mộc mạc, thu hút hơn 1,7 triệu lượt nghe cùng lượt tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Dù đồng hành cùng Em Xinh Say Hi không quá dài, nhưng Hoàng Duyên để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi tính cách dịu dàng, điềm tĩnh và chất giọng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

