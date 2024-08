Học bổng Ký túc xá Cỏ May

Ký túc xá Cỏ May thuộc Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2016 do doanh nhân Phạm Văn Bền khởi xướng với mục đích “Tiếp bước sinh viên nghèo - Học giỏi”, giúp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh thêm điều kiện học tập, hoàn thành bậc đại học, trở thành những công dân có ích.