Hối hả thi công ở những “ngôi trường hạnh phúc”

Những công trình trường học mang theo niềm tin, kỳ vọng đổi thay của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc. Người dân vùng biên gọi đó là những “ngôi trường hạnh phúc”.

Tỉnh Điện Biên là địa phương đi đầu triển khai xây dựng trường học vùng biên đến nay, tỉnh đã khởi công 9 trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà, Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam. Trong đó, dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) liên cấp TH-THCS xã Si Pa Phìn là một điểm sáng về tiến độ, tính đến 15-1, dự án đã đạt hơn 90% khối lượng xây lắp.

Hình hài một ngôi trường khang trang đã hiện rõ trên khuôn viên rộng gần 7ha, với các dãy phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà đa năng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Để đạt được tốc độ này, tỉnh Điện Biên đã áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đầu tư công: vừa thiết kế, vừa thi công, chỉ định thầu rút gọn, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã bàn giao đất ngay sau khi nhận đền bù, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Công nhân thi công trên dự án Trường PTDTNT liên cấp TH-THCS xã Ia Púch (Gia Lai). Ảnh: HỮU PHÚC

Công trình xây dựng Trường PTDTNT liên cấp TH-THCS xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này luôn rộn ràng. Bà H’Nê Hra Byă, ở buôn Drăng Phốk, xã Buôn Đôn, chia sẻ, năm học tới, con trai bà vào học bậc THCS, quãng đường đến trường hơn 15km không còn là trở ngại khi trường mới đang dần thành hình. “Có trường gần nhà, có chỗ ăn ở nội trú, tôi và bà con mừng lắm, không sợ các con bỏ học nữa”, bà H’Nê Hra Byă xúc động nói.

Tại Gia Lai, 7 trường PTDTNT liên cấp được xây dựng tại các xã biên giới như Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan, Ia Dom… với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Công nhân Đặng Văn Yến (thi công dự án trường ở xã Ia Púch) cho biết, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, anh và đội ngũ kỹ sư, người lao động trên công trường đang nỗ lực thực hiện “3 ca, 4 kíp” để dự án về đích trong tháng 8 tới.

Cùng với cả nước, đến nay, TP Đà Nẵng đã khởi công xây dựng 6 trường PTDTNT liên cấp TH-THCS tại các xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với mức đầu tư mỗi dự án từ hơn 270 tỷ đồng đến hơn 344 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8-2026. Tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công 3 trường, gồm: Trường PTNT liên cấp TH-THCS Vĩnh Gia, Trường PTNT liên cấp TH-THCS Khánh An và Trường PTNT liên cấp TH-THCS Giang Thành. Tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng, đảm bảo chỗ học cho 4.500 học sinh. Tiến độ thực hiện 3 dự án đạt khoảng 20% khối lượng xây lắp.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ ngày 27-7-2025 khi khởi công trường PTDTNT liên cấp TH-THCS xã Si Pa Phìn đầu tiên trên cả nước, đến nay toàn bộ 100 trường PTDTNT liên cấp TH-THCS của 22 tỉnh, thành biên giới đất liền đã được khởi công theo đúng kế hoạch.

