Hôm nay, nhiều nơi ở miền Bắc có “mưa rửa đền”

Theo bà Lê Thị Loan, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), rạng sáng 7-4, khu vực vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Dữ liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 6-4 đến 3 giờ hôm nay cho thấy, một số điểm đã ghi nhận lượng mưa đáng kể như Mường Lói (Điện Biên) đạt 25,2mm, nhiều khu vực khác có lượng mưa vượt 20mm.

Bầu trời Hà Nội sáng sớm 7-4. Ảnh: PHÚC HẬU

Dự báo trong 24 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra rải rác tại vùng núi Bắc bộ, một số nơi có khả năng mưa to từ 15 đến 30mm, có nơi vượt 50mm.

Trong khi đó, khu vực Nam bộ tiếp tục hứng chịu nắng nóng. Ngày 6-4, nhiệt độ tại vùng Đông Nam bộ phổ biến ở mức 35 độ C, có nơi vượt ngưỡng này như Phước Long (Bình Phước) ghi nhận 35,5 độ C, Tây Ninh đạt 35,2 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày chỉ còn 45-50%, nên không khí khô và oi bức.

Dự báo hôm nay và ngày mai, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam bộ, riêng Đông Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm dao động ở mức 50-55%.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam tiếp tục nhận định, nắng nóng ở Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-4. Trong khi đó, ở miền Bắc, từ ngày 9-4, thời tiết ấm dần lên, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng ấm. Tuy nhiên, đến đêm 12 hoặc sáng 13-4, không khí lạnh có thể tăng cường trở lại gây mưa, mưa rào rải rác tại một số khu vực ở Bắc bộ.

Vùng mưa ở phía Bắc vào lúc 6 giờ 40 sáng 7-4. Nguồn: WINDY

Riêng tại khu vực Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cơ quan khí tượng dự báo nền nhiệt dao động từ 23 đến 26 độ C, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, trong ngày có thể có “mưa rửa đền”, gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời trong ngày lễ.

“Mưa rửa đền” là cách nói dân gian dùng để chỉ hiện tượng trời có mưa rào trong ngày có các hoạt động tế lễ, cúng bái tại các đền, chùa hoặc sau thời gian thời tiết khô hạn kéo dài. Trong văn hóa dân gian, hiện tượng này thường được người dân diễn giải như một dấu hiệu tốt lành. Tuy nhiên, từ góc nhìn khoa học, đây đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong chuỗi diễn biến của thời tiết, không phản ánh yếu tố siêu nhiên hay tâm linh.

PHÚC HẬU