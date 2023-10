Hôm nay và mai 17-10, Trung bộ, Nam bộ có thể mưa to

Các chuyên gia khí tượng nhận định, hôm nay 16-10 và ngày mai 17-10, khu vực Nam bộ có đợt mưa to, Trung bộ cũng mưa to trở lại.

Tâm mưa vẫn tập trung ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có tổng lượng mưa 150-350mm, có nơi trên trên 500mm. Còn Nghệ An đến Quảng Trị, khu vực Quảng Ngãi và Bình Định có mưa 50mm -100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ và khu vực Phú Yên - Bình Thuận chiều nay có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Theo các chuyên gia, ngày mai 17-10, TPHCM và nhiều nơi ở Đông Nam bộ có thể có đợt mưa to.

Ngoài ra, Nam bộ đang vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, dự báo mức triều sẽ lên trên báo động 2 đến trên báo động 3, nên vùng ven biển đề phòng ngập úng.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 16-10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,7-14,6 độ Vĩ Bắc và 111,4-112,4 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Hôm nay, thời tiết ở vùng biển Trung bộ, khu vực giữa và Nam biển Đông rất xấu.

Các đài khí tượng dự báo thời tiết ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định, vùng áp thấp này di chuyển khá chậm, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi dọc bờ biển Trung bộ lên phía Bắc, không đi vào đất liền nhưng sẽ gây đợt mưa dài ngày cho đất liền.