Hơn 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động

Trong số hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm do thuốc lá có trên 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển và gây ra 25 loại bệnh khác nhau.

Ngày 29-5, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11-5-2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất làm chết một nửa số người sử dụng thường xuyên và hút thuốc lá tự động. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển và gây ra 25 loại bệnh khác nhau. Hiện nay, trên thế giới mỗi ngày có khoảng 21.000 người tử vong và trung bình 4 giây có 1 người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

"Hút thuốc lá là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và đặc biệt là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm. Ước tính mỗi năm gây ra 60.000 ca ung thư ở Việt Nam", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc có xu hướng gia tăng ở các nước đang phát triển. Hiện nay, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Trong khu vực các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 có số người hút thuốc lá cao nhất, sau Indonesia và Philippines.

Để tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá, Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện cấm hút thuốc lá sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8 tới, trong đó quy định 13 địa điểm cấm hút thuốc lá, như: cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao; nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng; phương tiện giao thông công cộng.