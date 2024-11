Hơn 200 công an diễn tập vây bắt thành công ổ nhóm dùng vũ khí cướp ngân hàng, bắt con tin

Ngày 17-11, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ thực hiện hành vi cướp tài sản và bắt cóc con tin tại ngân hàng.

Để đảm bảo cho cuộc diễn tập, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long, nhân viên ngân hàng cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ đặc chủng được huy động để diễn tập tình huống.

Lực lượng công an tiến hành bao vây ngân hàng khi nhận được thông tin có nhóm đối tượng dùng vũ khí cướp ngân hàng, bắt con tin

Tại cuộc diễn tập, tình huống giả định được đặt ra là có nhóm đối tượng sử dụng xe máy đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh thực hiện giao dịch. Bất ngờ, nhóm đối tượng nổ súng khống chế bảo vệ, lãnh đạo, nhân viên và người dân đang thực hiện giao dịch tại ngân hàng, đồng thời uy hiếp, lấy một lượng tiền lớn bỏ vào ba lô với ý định tẩu thoát.

Lực lượng công an đu dây để tiếp cận những nơi có con tin

Nhận được thông tin, các lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các lực lượng đến hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. Sau khoảng 1 giờ thương thuyết nhưng không có hiệu quả, các lực lượng công an đã tổ chức các mũi đánh bắt, đồng loạt tấn công, khống chế và bắt giữ các đối tượng, giải cứu an toàn các con tin và nhanh chóng triển khai cứu hộ, cứu nạn, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết và tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>> Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc diễn tập:

NGUYỄN QUỐC