Cướp ngân hàng, xài tiền giả, 4 thành viên của “Hội những người vỡ nợ” lãnh án tù

Ngày 24-9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lâm Phúc Lợi (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bến Tre) 24 năm tù, cùng về 2 tội “Cướp tài sản” và “Lưu hành tiền giả”; Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Liên quan tới vụ án, Đặng Hoàng Văn (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bến Tre) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

HĐXX nhận định hành vi của Tuyền, Văn và Lợi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại an ninh kinh tế quốc gia, xâm phạm đến quản lý tiền tệ của Nhà nước và quyền sở hữu về tài sản của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 9-2023, Lợi, Tuyền, Mỹ quen nhau qua trang Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ”. Mỹ nảy sinh ý định cướp ngân hàng, rủ Lợi và Tuyền tham gia. Mỹ đặt trên mạng 1 khẩu súng rulo, 6 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và “chốt” địa điểm gây án là Phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, TPHCM. Từ ngày 8 đến 23-10-2023, cả nhóm thường xuyên khảo sát địa điểm này.

Quá trình chuẩn bị, Mỹ và Lợi mua thêm 1 khẩu súng nhựa màu đen để làm công cụ, 1 xe máy màu đỏ nhưng nhóm sơn lại thành màu đen. Chiều 23-10-2023, Mỹ thuê thêm 1 xe ô tô màu trắng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24-9

Khoảng 8 giờ ngày 24-10-2023, cả nhóm tới gần ngân hàng chờ thời cơ hành động. Đến gần trưa, thấy ngân hàng vắng người, Lợi chở Mỹ chạy vào chỗ gửi xe của ngân hàng, rồi tiến đến rút súng khống chế 2 bảo vệ đang trực trước cửa.

Rồi sau đó, Lợi và Mỹ tiếp tục đạp ngã 2 bảo vệ, nổ 1 phát súng lên trần nhà rồi uy hiếp các nhân viên ngân hàng, bắt đưa tay lên đầu, nằm xuống nền nhà. Sau đó, Lợi cầm súng nhựa và ba lô đi đến quầy thu ngân yêu cầu thủ quỹ lấy toàn bộ tiền trong tủ bỏ vào túi. Cướp được tiền, cả 2 nhanh chóng đi ra khỏi ngân hàng. Trên đường đi, Mỹ gửi định vị cho Tuyền đến điểm hẹn gặp chia tiền. Sau đó cả nhóm chia ra tẩu thoát.

Trên đường đi trốn, Mỹ tìm người bạn tên Duy (không rõ lai lịch) mượn xe ô tô (không nhớ biển số xe) để về TPHCM. Khi đi đến giữa cầu Đồng Nai, Mỹ dừng xe lại giữa cầu và ném khẩu súng cùng túi vải màu xám xuống sông. Sau đó, Mỹ lái xe về 1 tiệm cầm đồ ở tỉnh Bình Dương chuộc lại xe ô tô BKS 61A-910.70 đã cầm cố trước đó.

Mỹ gửi ô tô đã mượn của Duy ở tiệm rửa xe và thông báo cho Duy biết để đến lấy. Sau đó, Mỹ điều khiển ô tô BKS 61A-910.70 đến nhà của anh L.Q.H. và chị H.M.K., tại quận Bình Thạnh, TPHCM và nhờ đổi giúp 5.500 Đô La Singapore rồi lái xe ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gửi xe ở bãi. Mỹ đặt mua vé máy bay qua mạng để sang Singapore, sau đó Mỹ ngủ trong xe.

Đến sáng 25-10-2023, Mỹ đi ra quầy thủ tục xuất cảnh thì bị công an bắt giữ cùng với số tiền còn lại 1,3 tỷ đồng và 5.500 đô la Singapore. Cùng ngày, Tuyền cũng bị bắt giữ tại TPHCM cùng với số tiền 957 triệu đồng. Ngày 27-10-2023, Lợi chuẩn bị từ tỉnh Long An trốn sang Campuchia thì bị công an bắt giữ cùng với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện, bị cáo Tuyền, Lợi, Đặng Hoàng Văn (cũng quen Tuyền qua “Hội những người vỡ nợ”) đã có hành vi mua tiền giả với mục đích mang đi lưu hành để kiếm lời. Các bị cáo dùng tiền giả mua đồ ăn, nước uống để người bán hàng hóa trả lại tiền thừa là tiền thật. 3 bị cáo này đã mua và lưu hành tiền giả tương đương với 17 triệu đồng tiền thật trên các tỉnh Tiền Giang, Long An.

Tin liên quan Nhóm dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng bị truy tố thêm tội danh

THÀNH CHUNG