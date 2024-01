Hơn 2.600 người lao động bị nợ lương, bình quân 21 triệu đồng/người

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đơn vị, tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 ước đạt 8,65 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2022 (8,25 triệu đồng/tháng).

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương là 9,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh có mức lương 8,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 8,68 triệu đồng/tháng.

Về tình hình nợ lương, có 19 doanh nghiệp ở 9 tỉnh, thành phố nợ 55,3 tỷ đồng tiền lương của 2.632 người lao động, bình quân nợ 21 triệu đồng/người.

Tổ chức công đoàn đánh giá, so với năm 2022, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm, nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn (năm 2022 là 23 doanh nghiệp nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người).

Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy năm 2024 cho công nhân lao động tại Thủ đô. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Về tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, mức thưởng bình quân trên cả nước là 6,83 triệu đồng/người, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng 6,69 triệu đồng/người, tăng 2,2% so với năm 2023; doanh nghiệp dân doanh là 7,78 triệu đồng/người, tăng 17% so với 2023; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6,05 triệu đồng/người, giảm 16% so với 2023.

“Tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước Tết Giáp Thìn 2024 giảm so với tết năm 2023”, tổ chức công đoàn cho biết. Trước Tết Nguyên đán 2024, cả nước xảy ra 11 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố, giảm 7 cuộc so với dịp tết năm 2023 (xảy ra 18 cuộc).

Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể không phức tạp so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp, ngừng việc năm nay là do doanh nghiệp chậm trả lương, người lao động không đồng tình với điều kiện, cách tính, mức thưởng tết của doanh nghiệp.

VĂN PHÚC