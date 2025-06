Chủ tịch nước Lương Cường: Phải đánh giá đúng, chọn trúng người khi sắp xếp cán bộ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 28-6, tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 10, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đại biểu (ĐB): Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ĐBQH Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Chính quyền mới phải hoạt động hiệu quả hơn nữa

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi diễn ra trong những ngày cuối hoạt động của mô hình chính quyền cấp huyện, chuẩn bị chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ ngày 1-7, TPHCM cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Sau sắp xếp, TPHCM mới với 168 phường, xã, đặc khu, sẽ trở thành siêu đô thị với quy mô diện tích rất lớn, dân số đông, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trách nhiệm đặt trên vai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ rất lớn với kỳ vọng thành phố tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

"Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn của Trung ương nhằm xây dựng bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Việc này cũng sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung sức, nỗ lực đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự ủng hộ, đồng lòng của người dân", Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM tập trung mọi nguồn lực để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1-7, đảm bảo thông suốt từ thành phố đến cấp xã, không bị gián đoạn. Bởi, tinh gọn bộ máy mới là bước đầu, điều cốt lõi là chính quyền mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tổ ĐBQH đơn vị số 10 trao thư cảm ơn và tặng quà Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch nước, mô hình mới đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ phải thực hiện chặt chẽ, khách quan, đặc biệt là phải đánh giá đúng, chọn trúng người; phân cấp rõ quyền, rõ trách nhiệm. Chủ tịch nước nhận xét, TPHCM đang thực hiện rất chặt chẽ việc này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TPHCM và cấp xã mới quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị, vận dụng hiệu quả, sáng tạo từ thực tiễn. Đồng thời, giữ vững đoàn kết trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mới, nhưng cũng nhiều thử thách, khó khăn. Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, cử tri huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi tiếp tục cùng với người dân TPHCM xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, góp phần thiết thực đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Kinh tế TPHCM có nhiều điểm sáng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến xoay quanh chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng, công tác tái định cư, an ninh mạng, môi trường, giao thông đường bộ, giáo dục và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của cấp xã mới… Ghi nhận ý kiến cử tri, ĐBQH Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định để các xã mới thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của TPHCM, ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, dù có nhiều khó khăn, thách thức, thành phố vẫn đạt được những điểm sáng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 8%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 8,4%, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố được mở rộng quy mô, tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục được chú trọng triển khai. Các hoạt động xây dựng kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Theo ĐB Nguyễn Thị Lệ, đất nước đang bước vào thời khắc có ý nghĩa đặc biệt, từ ngày 1-7, chính thức thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó, việc hình thành TPHCM mới trên cơ sở sắp xếp 3 tỉnh, thành đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Cũng từ thời điểm này, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là bước chuyển mình mang tính chiến lược trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước, mà còn thể hiện sâu sắc niềm tin và kỳ vọng của nhân dân về một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ, gần dân và vì dân; là động lực mạnh mẽ để toàn dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi sự chủ động thích ứng, đổi mới tư duy quản trị và nâng cao năng lực điều hành. Đó cũng là dấu mốc thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong việc kiến tạo mô hình tổ chức hành chính “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

