Hơn 4.400 thanh niên Thủ đô hồ hởi lên đường nhập ngũ

Tại quận Ba Đình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh của địa phương lên đường làm nhiệm vụ mạnh khỏe, chăm chỉ, tích cực rèn luyện và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ

Năm 2025, TP Hà Nội tuyển chọn và gọi 4.417 chỉ tiêu công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, nhập ngũ vào Quân đội gồm 3.700 công dân và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân gồm 717 công dân. Số công dân tình nguyện nhập ngũ toàn thành phố tăng 11% so với năm 2024.

Hơn 4.400 thanh niên Hà Nội hồ hởi lên đường nhập ngũ

Trước đó, 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 2.075 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và đã kết nạp được 112 đảng viên nhập ngũ vào Quân đội (tăng 2,8% so với năm 2024). Đồng thời, các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

NGUYỄN QUỐC