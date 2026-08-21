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Cà Mau: Trên 21 tỷ đồng xây dựng Công viên Ba hạt lúa

SGGPO

Ngày 21-8, Ban Quản lý Dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Công viên Ba hạt lúa và các hạng mục hạ tầng liên quan.

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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan phối cảnh Công viên ba hạt lúa trưng bày tại Bảo tàng Lúa nước, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau

Theo đó, Công viên ba hạt lúa được xây dựng tại xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Dự án gồm: biểu tượng ba hạt lúa; sân đường nội bộ; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện; bồn hoa, cây xanh, nhà vệ sinh công cộng và một số hạng mục phụ khác có liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Ban Quản lý Dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

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Phối cảnh Công viên ba hạt lúa

Mục tiêu của dự án nhằm tạo không gian công cộng vui chơi, giải trí cho người dân, nâng cao đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

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Từ khóa

Cà Mau Công viên ba hạt lúa hạ tầng kỹ thuật

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