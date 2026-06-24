Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (24-6-1966 – 24-6-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: VIỆT HÙNG

Trải qua sáu thập kỷ, bảo tàng luôn gìn giữ và phát huy các giá trị mỹ thuật dân tộc, không ngừng đổi mới hoạt động chuyên môn nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang quản lý gần 21.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Các hoạt động trưng bày, giáo dục nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo được đổi mới theo hướng lấy người xem làm trung tâm, thu hút ngày càng đông đảo công chúng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện bảo tàng. Ảnh: VIỆT HÙNG

Bảo tàng đã tiên phong trong chuyển đổi số với ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA và Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES - nền tảng triển lãm mỹ thuật trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp đơn vị 2 lần nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam vào các năm 2021 và 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nhận xét, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và phát huy di sản mỹ thuật hàng đầu cả nước.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ sưu tập của bảo tàng; chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội...

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VH-TT-DL" cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT HÙNG

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2016-2026)”. Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng ngàn tác phẩm mới sưu tầm, phản ánh diện mạo sinh động và sự vận động không ngừng của đời sống mỹ thuật Việt Nam trong những năm gần đây.

VĨNH XUÂN