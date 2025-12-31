Hơn 5.000 chai nước suối tiếp sức người dân về quê nghỉ lễ

Chiều 31-12, tại đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TPHCM), Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Đoàn xã Bình Hưng tổ chức phát hơn 5.000 chai nước suối cho người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Lực lượng CSGT tiếp nước cho người dân về quê nghỉ lễ

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên.

Cùng ngày, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã huy động 100% quân số các đội, trạm trực thuộc; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Dương lịch 2026.

VĂN ANH