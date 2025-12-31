Xã hội

Hơn 5.000 chai nước suối tiếp sức người dân về quê nghỉ lễ

SGGPO

Chiều 31-12, tại đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TPHCM), Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Đoàn xã Bình Hưng tổ chức phát hơn 5.000 chai nước suối cho người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.

giao thông.jpg
Lực lượng CSGT tiếp nước cho người dân về quê nghỉ lễ

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên.

giao thông 2.jpg
Lực lượng CSGT tiếp nước cho người dân về quê nghỉ lễ

Cùng ngày, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã huy động 100% quân số các đội, trạm trực thuộc; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Dương lịch 2026.

giao thông 1.jpg
Lực lượng CSGT tiếp nước cho người dân về quê nghỉ lễ
Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

Tết Dương lịch 2026 Công an TPHCM Xung kích Nghỉ lễ Tận tâm Quân số Phòng Cảnh sát giao thông Tận tình Lực lượng CSGT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn