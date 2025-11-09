CSGT hộ tống trong đêm, đưa tạng hiến về các bệnh viện trung tâm tại TPHCM

Tối 9-11, đoàn xe gồm 4 ôtô, 3 môtô cùng 15 CSGT TPHCM đã hộ tống êkip phẫu thuật và các bộ phận tạng được hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa đến các bệnh viện trung tâm tại TPHCM và nhiều địa phương khác.

Nội tạng hiến được xử lý vận chuyển ngay trong đêm

Đây là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM)

Trước đó, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận một nam thanh niên (34 tuổi, xã Long Hải, TPHCM) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 6-11. Sau khi xác định tổn thương não, nứt sọ và đa chấn thương không thể hồi phục, các bác sĩ đã trao đổi, tư vấn gia đình về nghĩa cử hiến tạng, hành động có thể cứu sống nhiều người khác.

Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cha mẹ nam thanh niên đồng thuận hiến tim, phổi, gan và hai thận của người con trai.

CSGT hộ tống ngay trong đêm để kịp thời đưa nội tạng hiến đến các nơi cần để cứu người

Sáng 9-11, êkip phẫu thuật gồm các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật lấy nội tạng của nam thanh niên và bảo quản tạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn (Đội Phi Mã) huy động 100% CBCS phối hợp với Đội CSGT số 2, Đội CSGT Nam Sài Gòn và các đội nghiệp vụ khác... hộ tống.

Các bộ phận tạng quý giá này được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Huế, mang theo hy vọng hồi sinh cho 5 bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

TRÚC GIANG - KHÁNH CHI