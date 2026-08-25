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Hơn 6.800 hộ dân bị chia cắt do mưa lũ, Hà Nội báo động lũ cấp 3

SGGPO

Bão đang có xu hướng rời vịnh Bắc bộ và mưa cũng giảm tại Bắc bộ, nhưng vẫn còn 6.814 hộ dân bị chia cắt, 340 điểm sạt lở, ngập úng và gần 65.000 khách hàng mất điện.

PHÚC VĂN - NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

mưa lũ bão số 4 mưa ngập hà nội báo động 3

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