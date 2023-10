Họp kín tìm công thức hòa bình cho Nga-Ukraine

Ngày 29-10, các quan chức, cố vấn an ninh quốc gia của khoảng 65 nước bước sang ngày thứ hai họp thảo luận công thức hòa bình, nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.

Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 28 và 29-10, tại khán phòng một khách sạn ở Malta, do Ukraine tổ chức dưới hình thức họp kín. Đây là cuộc họp thứ 3 như vậy trong năm nay, sau những cuộc họp nhỏ hơn ở Jeddah (Saudi Arabia) và Copenhagen (Đan Mạch). Vòng đàm phán đầu tiên tại Copenhagen vào tháng 6 chỉ 15 người tham gia, vòng đàm phán thứ hai tại Jeddah vào tháng 8 tăng lên 43 người.

Theo Hãng tin AP, nội dung thảo luận cũng bao gồm vấn đề an ninh hạt nhân, đặc biệt đảm bảo an toàn cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh mùa Đông sắp đến. An ninh lương thực và vấn đề nhân đạo, trong đó có việc trao đổi tù nhân, cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại nước này, bao gồm kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút ​​quân Nga, bảo vệ nguồn cung cấp lương thực và năng lượng, an toàn hạt nhân và thả tất cả tù nhân. Theo ABC, phía Nga, quốc gia không được mời tham dự bất kỳ cuộc họp nào, đã bác bỏ sáng kiến ​​này vì cho rằng sáng kiến ​​mang tính thiên vị.

Không có danh sách cụ thể các phái đoàn tham dự cuộc họp, nhưng các quan chức cho biết, sự kiện này quy tụ đại diện các nước châu Âu, Nam Mỹ, Arab, châu Phi và châu Á. Đại biểu phía Liên minh châu Âu (EU) có Cố vấn ngoại giao hàng đầu của Hội đồng châu Âu Simon Mordue và Chánh Văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Bjorn Seibert.