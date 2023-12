Họp mặt cán bộ nguyên lãnh đạo, các tướng lĩnh nghỉ hưu nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thông tin kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Theo đó, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Thành ủy TP Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 119.271 tỉ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004 và gấp 3,8 lần so năm 2010. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Ngành thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GRDP, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở Cần Thơ luôn đứng đầu khu vực ĐBSCL. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện. Văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ với kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.

Cần Thơ hiện đang là trung tâm giáo dục của khu vực ĐBSCL, với nhiều trường đại học có chất lượng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng khá tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng…

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ khẳng định, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng bền vững, văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.

Trước thềm năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ trân trọng kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hiến kế, có nhiều ý kiến hay, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng toàn diện, văn minh, hiện đại.

HUỲNH AN - VĨNH TƯỜNG