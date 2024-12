Sắp xếp tinh gọn gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và làm tốt công tác tư tưởng, chế độ, chính sách đối với đối tượng ảnh hưởng.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công để hỗ trợ phát triển du lịch; huy động nguồn lực tổ chức lễ hội, sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế để thu hút du khách đến với địa phương.

Bảo đảm lộ trình, tiến độ công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và TP Đà Nẵng trong năm 2025, trọng tâm là các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng.

Nâng cao chất lượng các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” và các chính sách an sinh xã hội nổi trội, đậm tính nhân văn của thành phố; tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Chủ trì hội nghị

Sau 2 ngày, hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến và tiếp thu, giải trình các nội dung về tình hình công tác năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, có nhiều khởi sắc. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước tăng 7,51% so cùng kỳ, xếp vị trí thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách vượt 25% dự toán. Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch (năm 2024, các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 10,3 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023); cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.372 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Thường trực Thành ủy thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình động lực, nhất là dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn Túy Loan - Hà Nha); xử lý tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão….

Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân... tiếp tục thực hiện nhiều chính sách vượt trội, mang đậm tính nhân văn được dư luận đồng thuận, đánh giá cao.

Tuy vậy, việc thực hiện chủ đề năm 2024, nhất là khơi thông các nguồn lực tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả đạt được chưa như kỳ vọng; tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp….

XUÂN QUỲNH