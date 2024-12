Chủ tịch nước Lương Cường: Giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước

Sáng 11-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an về kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, kết quả công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đánh giá tình hình, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay của ngành công an, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, Bộ Công an mang nhiệm vụ rất nặng nề, yêu cầu rất cao nhưng đã nắm chắc tình hình, chức năng nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, tính kỷ luật, tính chủ động, đặc biệt trong phối hợp các cơ quan liên quan nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.C

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ từ nay tới hết năm 2025 đối với ngành công an, Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý lực lượng công an nhân dân tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thắng lợi các nhiệm vụ, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Trong đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành công an tập trung bứt phá, hoàn thành toàn bộ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà các nghị quyết đã xác định, không để bị động, bất ngờ. Trong mọi tình huống phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là yêu cầu rất cao của nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: V.C

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh. Trong đó, thước đo là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn chặt với xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân tinh, gọn, mạnh và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định.

Bộ Công an là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đạt được chất lượng rất tốt, tới đây Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành công an cần tiếp tục đột phá. Tuy vậy, đây là vấn đề liên quan con người, nên cần làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân đồng bộ trên cả 3 mặt: chất lượng văn kiện, chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp trong công an và chất lượng nhân sự tham gia cấp ủy các cấp. Đồng thời, chủ động xây dựng đề án triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trước đó, báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt được nhiều kết quả đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong các kết quả đạt được của ngành công an, có thể kể đến là kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo tinh thần "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành xây dựng cơ sở quốc gia về dân cư; coi trọng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng xã hội hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

ĐỖ TRUNG