Huy động 100% lực lượng đảm bảo người dân đón Giáng sinh an lành

Ngày 24-12, Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí 100% lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Giáng sinh an lành.