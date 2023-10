Ì ạch những công trình y tế trọng điểm: Ngổn ngang cụm y tế Tân Kiên

Vướng thủ tục bồi thường

Đầu tháng 10-2023, chúng tôi trở lại dự án xây mới cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kết hợp với bệnh viện (BV) thực hành theo mô hình viện - trường nằm trong cụm y tế Tân Kiên. Đây là dự án thuộc công trình nhóm A, quy mô 10 tầng nổi, 1 tầng hầm. Hiện công trình đã cất nóc tới tầng 7, nhưng do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến công trình có nguy cơ không hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, cho biết, còn 9/75 hộ, tương ứng 9.526,1/333.208m2 (chiếm tỷ lệ 2,85%) chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Mặc dù từ cuối năm 2012, lãnh đạo huyện đã nhiều lần đối thoại, tổ chức vận động; hội đồng bồi thường dự án cũng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tuy nhiên đến nay 9 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án tại cụm y tế Tân Kiên là do các hộ dân vẫn cho rằng phải áp dụng đơn giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất chứ không thể bồi thường theo đơn giá thời điểm từ năm 2008.

Về vấn đề này, ông Lôi Đại Phong, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, khẳng định, việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án y tế tại xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) không phải áp dụng giá từ năm 2008. “Xã Tân Kiên vẫn tiếp tục tìm hướng hỗ trợ một số hộ dân có đông nhân khẩu, đủ điều kiện bố trí thêm nền đất tại khu tái định cư 6ha Tân Kiên”, ông Lôi Đại Phong thông tin.

Tiếp tục vận động di dời

Theo Sở Y tế TPHCM, cụm y tế Tân Kiên được UBND TPHCM phê duyệt năm 2015 với quy mô ban đầu 54ha nhưng sau đó mở rộng lên 74ha. Bên cạnh tập trung đầu tư y tế chuyên sâu với nhiều kỹ thuật cao, cụm y tế này còn được quy hoạch xây dựng theo mô hình y tế xanh, khi dành đến 19ha cho khu công viên, vệ sinh, bãi xe công cộng, sân thể dục thể thao và nhà lưu trú cho thân nhân người bệnh...

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: BV Nhi đồng Thành phố, BV Truyền máu Huyết học, Trung tâm Pháp y thành phố, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, trong cụm y tế Tân Kiên còn có các dự án: BV Tai mũi họng cơ sở 2, Viện Tim cơ sở 2, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Cấp cứu 115…

Tuy nhiên, hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đầu tư hạ tầng kỹ thuật vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân chưa đồng ý di dời. Ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết, cuối tháng 11-2022, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm y tế Tân Kiên (giai đoạn 2) với tổng kinh phí hơn 798,616 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ trên 775 tỷ đồng và chi phí phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 15 tỷ đồng; dự phòng phí gần 7,6 tỷ đồng.

Đến ngày 1-12-2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đã chuyển 718,85 tỷ đồng cho Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh. Ngay sau khi được cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tháng 12-2022, UBND huyện Bình Chánh tổ chức niêm yết công khai Quyết định phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề tại trụ sở UBND xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt và tại trụ sở văn phòng Ban nhân dân ấp nơi có đất bị thu hồi. UBND các xã Tân Kiên, Tân Nhựt cũng thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh của xã. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ 86/93 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng và phần đất công do Nhà nước quản lý với diện tích 199.907,1m2 (đạt tỷ lệ 93,25%) để thi công thực hiện dự án.

Sớm giải quyết quá tải ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

Ngày 17-10, Báo SGGP đăng tải bài viết “Bệnh viện mòn mỏi chờ điều chuyển!”, phản ánh thực trạng tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nằm sát vách Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TPHCM được xây dựng vào thập niên 1960 xuống cấp rất trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Sau bài viết, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự hỗ trợ khẩn cấp cho BV tuyến cuối về chấn thương chỉnh hình khu vực phía Nam này.

- PGS-TS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Cấp bách hỗ trợ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Lãnh đạo TPHCM đã có chủ trương hoán đổi tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, mua lại ký túc xá nói trên để giao cho BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM quản lý, mở rộng. Hiện Sở Y tế đã kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành thúc đẩy tiến trình nhanh hơn.

Theo quy hoạch ở cụm y tế Tân Kiên (huyện Bình Chánh), thành phố sẽ dành 2ha đất để xây dựng BV Chấn thương chỉnh hình. Sở Y tế đã có phương án đăng ký công trình cấp bách để BV Chấn thương chỉnh hình xây dựng tại chỗ với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, thời gian từ 2023-2028. Trước mắt, Sở Y tế hỗ trợ kinh phí khoảng 2 tỷ đồng cho BV Chấn thương chỉnh hình về phòng cháy chữa cháy; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển giao, giải quyết các vướng mắc về thủ tục để chuyển về cơ sở Bệnh viện Truyền máu - Huyết học cũ (201 đường Phạm Viết Chánh, quận 1).

- TS LÊ ĐÌNH KHA, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Mong muốn sớm được hoán đổi

Khu ký túc xá nằm ở quận 5 được TPHCM giao cho trường từ năm 1977. Đây là tòa nhà xây dựng từ năm 1960 trên diện tích 513m2, với 11 tầng. Giai đoạn 2014-2016, UBND TPHCM có chủ trương bố trí cho nhà trường 10ha đất ở huyện Nhà Bè để triển khai xây dựng cơ sở 2, ngoài một số khoa, phòng còn có ký túc xá sinh viên, tuy nhiên do nhiều lý do khách quan và chủ quan nên đến giờ vẫn chưa có tiến triển. Chúng tôi mong mỏi thành phố quan tâm, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại khu đất ở huyện Nhà Bè để trường triển khai xây dựng cơ sở 2, do hiện tại cơ sở 1 tại quận 1 đã quá tải… Khi có mặt bằng, trường sẽ bàn giao ký túc xá tại địa chỉ 931-937 đường Trần Hưng Đạo để thành phố xây dựng, mở rộng BV Chấn thương chỉnh hình.

- Bà LÊ THỊ THÙY TRANG, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa: Sẵn sàng triển khai dự án

Hơn 10 năm qua, công ty đã nỗ lực vượt khó, phối hợp chặt chẽ với huyện Bình Chánh thực hiện tất cả các quy trình để có thể triển khai dự án BV Chấn thương chỉnh hình (khu 6A, ấp 4, xã Bình Hưng), bao gồm: các thủ tục pháp lý, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng...

Tuy nhiên, việc Sở Y tế TPHCM đề xuất thay đổi địa điểm xây dựng BV Chấn thương chỉnh hình về cụm y tế Tân Kiên sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đơn vị đối tác đầu tư. Công ty vẫn có nguyện vọng và mong muốn được tiếp tục triển khai dự án với chủ trương đã phê duyệt và thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đơn vị luôn trong tâm thế sẵn sàng để triển khai xây dựng dự án và hoàn thành trong thời gian nhanh nhất khi tất cả các thủ tục được phê duyệt.