IFPI ra mắt Bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam

Top 20 của The Official Vietnam Chart sẽ được công bố vào thứ ba hàng tuần, giới thiệu những ca khúc được yêu thích nhất từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế dựa trên lượng phát trực tuyến (stream) trên tất cả các nền tảng lớn.

Mất kết nối của Dương Domic được phát hành vào tháng 11-2024, trở thành hit trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến và tiếp tục thành công nổi bật vào năm 2025.

Ông Simon Seow, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của IFPI nói: “Thật tuyệt khi thấy nghệ sĩ Việt giành vị trí #1 đầu tiên của The Official Vietnam Chart và phần còn lại của top 10 thể hiện sức mạnh, sự lan tỏa của âm nhạc trong nước tại Việt Nam. Chúng tôi mong đợi cơ hội được thông tin thêm về những thành công tiếp nối. Hy vọng nền tảng các Bảng xếp hạng chính thức tại Đông Nam Á (The Official Southeast Asia Charts) có thể giúp các nghệ sĩ Việt tìm được sự đón nhận, thành công trong khu vực”.

Được hậu thuẫn bởi ngành công nghiệp ghi âm, The Official Vietnam Chart kết hợp lượng stream từ các nền tảng toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube.

Các Bảng xếp hạng chính thức tại Đông Nam Á (The Official Southeast Asia Charts) là tập hợp các bảng xếp hạng đĩa đơn phát trực tuyến hàng tuần, bao gồm The Official Indonesia Chart (Indonesia), The Official Malaysia Chart (Malaysia), The Official Philippines Chart (Philippines), The Official Singapore Chart (Singapore), The Official Thailand Chart (Thái Lan) và The Official Vietnam Chart (Việt Nam). Tuần thu thập dữ liệu kéo dài từ thứ sáu đến thứ năm (tuần sau).

Ngoài các bảng xếp hạng chính thức cho từng quốc gia, mỗi tuần còn có 4 bảng xếp hạng chuyên biệt được công bố.

IFPI là tiếng nói của ngành công nghiệp ghi âm toàn cầu, đại diện cho hơn 8.000 công ty ghi âm thành viên trên toàn thế giới.