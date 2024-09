Ít nhất 98 người chết và mất tích do mưa lũ và bão

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 22 giờ ngày 9-9, tổng số người chết và mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ và bão tại các tỉnh miền Bắc đã lên đến 98 người (tăng tới 74 người so với chiều 8-9).

Trong đó, có 58 người chết và 40 người mất tích.

Chợ Đồn (Bắc Kạn) chìm trong mưa lũ ngày 9-9

Các nguyên nhân chính gây ra thiệt hại này gồm bão, sạt lở đất, lũ quét và lũ cuốn. Trong đó, 12 người chết do bão; 72 người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ quét; 6 người chết do lũ cuốn; 8 người do sập cầu Phong Châu.

Nước lũ cuồn cuộn tại huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) ngày 9-9

Các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất bao gồm Cao Bằng với 33 người (17 người chết, 16 người mất tích); Lào Cai với 29 người (17 người chết, 12 người mất tích); Quảng Ninh có 9 người chết (8 người do bão, 1 người do lũ cuốn); Hải Phòng có 2 người chết, Hải Dương và Hà Nội mỗi nơi có 1 người chết do bão; Hòa Bình có 4 người chết do sạt lở đất; Yên Bái có 3 người chết và 2 người mất tích do sạt lở đất; Lạng Sơn có 2 người chết; Bắc Giang có 1 người mất tích do lũ cuốn; Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang có 1 người chết do lũ cuốn; Phú Thọ có 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Người bị thương lên tới 746 người, tập trung tại Quảng Ninh (536 người), Hải Phòng (81 người) và nhiều địa phương khác như Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa.

TP Cao Bằng ngày 9-9

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết, số liệu báo cáo trên có thể chưa đủ do các địa phương chưa kịp thống kê đầy đủ.

Thông tin từ một đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay, toàn bộ các thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất tại các địa phương rất nhiều, chưa thống kê xuể.

Nhiều nơi ở TP Thái Nguyên ngày 9-9. Thiệt hại còn chưa đếm xuể

Cơ quan chức năng tại các địa phương đang tích cực triển khai biện pháp tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Chính quyền các tỉnh cũng đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để nhanh chóng tìm kiếm những người còn mất tích và đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

Chưa tiếp cận được vụ 1 xe khách chở 20 người bị lũ cuốn mất tích Cập nhật đến 18 giờ ngày 9-9, lượng cứu hộ từ TP Cao Bằng và huyện Nguyên Bình vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đồi khiến 1 xe khách bị cuốn xuống vực, kéo theo 20 người mất tích. Lực lượng cứu hộ ở tỉnh Cao Bằng mở đường để tiếp cận hiện trường vụ tai nạn Trước đó, như Báo SGGP thông tin, khoảng 8 đến 9 giờ ngày 9-9, trên Quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình) có 1 xe khách của nhà xe Việt Trang (chạy tuyến TP Cao Bằng - huyện Bảo Lâm) đang lưu thông thì bị sự cố sạt lở đất tràn xuống mặt đường, đẩy xe khách rơi xuống vực cao trên 300m. UBND tỉnh Cao Bằng đã lập tức thành lập đoàn công tác tìm mọi cách tiếp cận hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhưng tình trạng sạt lở đất xảy ra nhiều điểm trên cung đường dài (và vẫn tiếp tục xảy ra) nên gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng cứu hộ. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, huy động lực lượng lên hơn 300 người, sử dụng các loại máy xúc, máy ủi khẩn trương san gạt đất đá để bằng mọi giá mở đường, thông tuyến một cách nhanh nhất. Theo thông tin sơ bộ mà PV Báo SGGP nhận được, vụ xe khách bị vùi lấp và cuốn trôi xảy ra vào khoảng 8 đến 9 giờ ngày 9-9 đã làm khoảng 20 người mất tích, trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) và 9 người tại xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành) cùng huyện Nguyên Bình. Đến chiều 9-9, ông Hoàng Tòn Sao, Chủ tịch UBND xã Ca Thành thông tin, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã vớt được 5 nạn nhân, trong đó 4 người đã chết, 1 người bị thương nặng. Ông Sao cho biết thêm, nước lũ trên suối dâng rất cao, xe khách bị cuốn trôi không còn dấu vết nên chưa rõ con số thương vong cụ thể. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng Lê Văn Định cho biết, xe khách bị một vạt đồi sạt xuống rồi cuốn theo dòng nước lũ chảy ra từ một con suối lớn. Dòng suối này bình thường khô cạn nhưng sau bão số 3 có mưa lớn nên chảy rất mạnh.

PHÚC VĂN