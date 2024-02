Kết quả hoạt động năm 2023 của Đảng bộ Công ty XSKT Đồng Tháp

Năm 2023, nền kinh tế nước ta phục hồi sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc, vé xổ số truyền thống tăng doanh số lên 120 tỷ đồng (tăng 10 tỷ/kỳ so với năm 2022), lượng vé tăng thêm 1.000.000 vé/kỳ phát hành.

Để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ, kết quả kinh doanh đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao và giữ vững là công ty hàng đầu trong khu vực xổ số miền Nam, đảng ủy cơ sở công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm giải pháp, linh hoạt thích ứng nhanh với tình hình thực tế. Nhờ vào sự nhạy bén trong điều hành của ban lãnh đạo công ty, sự đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể đảng viên, người lao động và đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của hệ thống đại lý và tinh thần vượt khó của những người trực tiếp bán lẻ, hoạt động kinh doanh của công ty đạt được kết quả đáng phấn khởi, đóng góp rất lớn vào ngân sách của tỉnh.

Cụ thể, doanh số phát hành vé số truyền thống ước đạt 6.320 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; doanh số tiêu thụ vé số truyền thống ước đạt 6.226 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch; doanh số tiêu thụ vé lô tô ước đạt 63,950 tỷ đồng, đạt 193,79% so với kế hoạch; nộp ngân sách: 1.903,857 tỷ đồng, đạt 100,63% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 664,459 tỷ đồng, đạt 106,11% so với kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty XSKT Đồng Tháp trao quà tất niên cho người bán vé số dạo nhân dịp Tết cổ truyền 2024

Bên cạnh đó, công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học bổng, tặng tập sách, hỗ trợ kinh phí bếp ăn cho người bán vé số lẻ... Hoạt động mang lại dấu ấn, ý nghĩa với người bán vé số lẻ là buổi họp mặt tất niên, tân niên mừng xuân mới, chúc tết người bán vé số tại khu vực thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và TPHCM. Ngoài ra, công ty còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn ở 12 huyện, thành phố trong tỉnh và các hoạt động xã hội khác cùng với chính quyền các địa phương trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền 56,89 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm; tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của đảng ủy cấp trên; đặc biệt, là tổ chức hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch vững mạnh”.

Qua việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy chi bộ quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức... Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống của đảng viên, người lao động được nâng cao; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; nhiều tấm gương lao động tận tụy, đạo đức trong sáng, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, tác động tích cực đến việc ngăn ngừa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong đảng viên, người lao động, chung tay xây dựng Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ công ty đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI giữa nhiệm kỳ 2020–2025. Chỉ đạo ban lãnh đạo công ty rà soát sắp xếp công tác tổ chức, cán bộ để bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu công việc đề ra; kết nạp 3 quần chúng vào Đảng, đạt 150% chỉ tiêu năm đảng ủy công ty đề ra. Tính đến ngày 31-12-2023 đảng bộ cơ sở công ty có 60 đảng viên. Đồng thời, đảng bộ cơ sở công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan Công ty XSKT Đồng Tháp đồng hành cùng “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024

THANH LỘC - H.MINH