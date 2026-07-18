Kết quả Xổ số kiến thiết TPHCM ngày 18-7-2026

|GIẢI TRÚNG
|CÁC VÉ MANG SỐ
|Giải tám: 100.000đ
|78
|Giải bảy: 200.000đ
|342
|Giải sáu: 400.000đ
|7042-7726-0734
|Giải năm: 1.000.000đ
|5799
|Giải tư: 3.000.000đ
|11970-72294-56366-79173-70041-09912-71613
|Giải ba: 10.000.000đ
|29076-17449
|Giải nhì: 15.0000.000đ
|78893
|Giải nhất: 30.000.000đ
|59174
|Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
|246882
|Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
|Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
|Giải khuyến khích: 6.000.000đ
|Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)