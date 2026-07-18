Thông tin kinh tế

Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết TPHCM ngày 18-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: 7C7
Mở thưởng ngày 18-7-2026

GIẢI TRÚNG
 CÁC VÉ MANG SỐ
Giải tám: 100.000đ
 78
Giải bảy: 200.000đ
 342
Giải sáu: 400.000đ
 7042-7726-0734
Giải năm: 1.000.000đ
 5799
Giải tư: 3.000.000đ
 11970-72294-56366-79173-70041-09912-71613
Giải ba: 10.000.000đ
 29076-17449
Giải nhì: 15.0000.000đ
 78893
Giải nhất: 30.000.000đ
 59174
Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
 246882
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
HỒNG MINH

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