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Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực

SGGPO

Trưa 21-6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khắc phục xong hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc).

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

tỉnh Lâm Đồng quốc lộ 20 đèo Bảo Lộc tngt tai nạn xe khách

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