Khai thác đại trà tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM

Ngày 11-3, tour trực thăng ngắm cảnh phục vụ du khách chính thức được đưa vào khai thác tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM). Sản phẩm du lịch do VinaGroup Travel triển khai, Công ty Trực thăng miền Nam cung cấp dịch vụ bay…

THI HỒNG - HOÀNG HÙNG

tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM trực thăng sân bay Vũng Tàu du lịch VinaGroup Travel dịch vụ bay

