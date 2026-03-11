Đa phương tiện

Tiêu hủy hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

SGGPO

Hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG

Nội tạng động vật cao tốc Bắc - Nam Hà Tĩnh an toàn thực phẩm

