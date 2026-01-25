Khánh Hòa: Hai tàu du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Chiều 25-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong cùng ngày, Cảng quốc tế Cam Ranh đã đón hai tàu biển Norwegian Sun (quốc tịch Bahamas) và Westerdam (quốc tịch Hà Lan) cập cảng.