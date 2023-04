Khánh Hòa kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Sẵn có những tiềm năng, lợi thế đó nhưng để hiện thực hóa được khát vọng phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trước hết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội lấy người dân làm trung tâm. Không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Khánh Hòa có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, do đó phát triển kinh tế - xã hội cần đặt trong sự bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ mít tinh kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa - Xứ trầm tỏa hương với sự tham gia biểu diễn của khoảng 600 ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp, nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Chương trình đã ôn lại truyền thống lịch sử của vùng đất Khánh Hòa trong suốt chiều dài 370 năm xây dựng và phát triển.

Khánh Hòa - Xứ trầm tỏa hương với 3 chương: Linh thiêng và huyền thoại; Bất khuất - kiên cường; Khát vọng bừng sáng - vững bước tương lai đã mang đến cho khán giả các làn điệu dân ca, các ca khúc nổi tiếng, ca khúc được viết mới về tỉnh Khánh Hòa, về quê hương, đất nước được thể hiện thông qua hình thức nghệ thuật diễn xướng ca, múa, nhạc sân khấu truyền thống, hoạt cảnh…

>> Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa: