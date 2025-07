Nắng nóng bùng phát ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hôm 15-7, nắng nóng đã xuất hiện tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C, nhiều nơi trên 36 độ C.

Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt cao rõ rệt như: Đồng Hới (Quảng Trị) và Tam Kỳ (Đà Nẵng) cùng đạt 36,1 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,3 độ C; An Nhơn (Gia Lai) 36,5 độ C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 36,2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp chỉ dao động 55-65%, làm tăng cảm giác oi bức và khô rát.