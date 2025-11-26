Khánh Hòa: Sửa đồ điện tử, xe máy miễn phí giúp người dân sau mưa lũ

Nhiều nhóm thợ, sinh viên và tình nguyện viên đã sửa chữa miễn phí đồ gia dụng, xe máy bị ngập nước, giúp người dân Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Mưa lũ tại Khánh Hòa đã làm ngập hàng chục ngàn nhà dân, cuốn trôi vật nuôi, hư hỏng tài sản. Một lượng lớn thiết bị điện tử gia dụng như tủ lạnh, TV, máy giặt… bị nước lũ làm hỏng.

Hơn 1.000 thiết bị điện tử gia dụng được sinh viên, tình nguyện viên Trường Đại học Nha Trang sửa chữa miễn phí

Tại khu xưởng thực hành Khoa cơ khí, Trường Đại học Nha Trang, hơn 1.000 thiết bị đã được tiếp nhận và sửa chữa miễn phí. Đội sửa chữa gồm giảng viên, sinh viên của trường, thành viên Chi hội Lạnh và Điều hòa không khí Nha Trang và tình nguyện viên từ TPHCM. Các nhóm phụ trách các khâu tiếp nhận, kiểm tra, vệ sinh, tháo lắp, thay linh kiện và chạy thử.

TS Lê Như Chính, Trưởng bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh, Khoa cơ khí, cho biết thiết bị sửa được sẽ xử lý ngay. Với thiết bị cháy bo mạch hoặc không có linh kiện thay thế, đội ghi chú để người dân liên hệ hãng hỗ trợ bảo hành, thay mới. Đến nay, khoảng 1.000 thiết bị đã được sửa xong. Hoạt động này cũng giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế.

Theo nhà trường, hoạt động giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế

Nhiều thiết bị điện tập kết tại Trường Đại học Nha Trang đang chờ được sửa chữa

Bên trong một máy giặt phủ đầy bùn non sau lũ

Tại khu vực Nha Trang và xã Diên Khánh, các tiệm sửa xe máy hoạt động hết công suất do hàng ngàn xe bị ngập. Nhiều tiệm quá tải phải chuyển bớt xe sang địa bàn lân cận

Trên đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang), một điểm sửa xe miễn phí đang tiếp nhận hàng chục xe mỗi ngày. Chủ tiệm cho biết đội thợ tình nguyện sửa miễn phí từ 8 giờ đến 18 giờ, bất kỳ ai bị hư xe do lũ đều có thể mang đến

Anh Đình Vũ Nhân (trú phường Tây Nha Trang) bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của những thợ sửa chữa miễn phí. Nhiều gia đình dành dụm suốt thời gian dài mới mua được tủ lạnh, xe máy mà chỉ sau một đợt nước lớn đã bị hư hại. Đi đến đâu cũng thấy thiết bị điện hư hỏng, may mắn có những đội hỗ trợ sửa chữa miễn phí, tận tâm, giúp mọi người có thêm động lực tái thiết cuộc sống.

Trong 2 ngày 27 và 28-11, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa tổ chức chương trình sửa xe và thay nhớt miễn phí cho người dân. Hoạt động diễn ra đồng thời tại 3 điểm: Nhà Thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh); Nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới (296 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang); Trụ sở HĐND – UBND phường Nam Nha Trang (TDP Thủy Tú). Xe máy sẽ được vệ sinh, xả nước, thay nhớt, thay bugi, làm sạch lọc gió; kiểm tra điện, phanh, xích, đèn, ắc quy; tư vấn nhận diện hư hỏng sau ngập nước. Với xe hư hỏng nặng, lực lượng hỗ trợ sẽ kết nối người dân đến cơ sở sửa chữa uy tín.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG