Mỗi người dân vùng lũ Khánh Hòa sẽ nhận hỗ trợ 15kg gạo

Tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Sáng 25-11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa thông báo triển khai tiếp nhận và cấp phát 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Việc bàn giao được thực hiện cùng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII cho 44 xã, phường, từ ngày 25-11 đến 1-12-2025.

Người dân xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nhận thực phẩm hỗ trợ từ mạnh thường quân

Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng và phương tiện để tiếp nhận đúng tiến độ, phân phối đúng đối tượng và theo định mức 15kg/người/tháng theo quy định tại Nghị định 20/2021. Quá trình cấp phát phải đúng chủng loại, đủ số lượng, đảm bảo hồ sơ, thủ tục.

Sở cũng đề nghị các xã, phường chưa được hỗ trợ hoặc hỗ trợ chưa đủ chủ động nguồn tại chỗ để cứu đói; trường hợp khó khăn cần báo cáo Sở NN-NT và Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét. Các địa phương phải gửi báo cáo kết quả trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc tiếp nhận.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG