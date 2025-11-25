Xã hội

Khánh Hòa: Bộ đội tiếp tế nước sạch cho người dân vùng mưa lũ

SGGPO

Hàng chục hộ dân ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ảnh hưởng do mưa lũ đã được bộ đội kịp thời vận chuyển nước sạch tới tiếp tế.

Ngày 25-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Đơn vị đã huy động phương tiện vận chuyển và cấp nước ngọt miễn phí cho hơn 100 hộ dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng tại xóm Đồng Rọ, thôn Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Do ảnh hưởng mưa lũ, nhiều ngày qua, người dân khu vực xóm Đồng Rọ không có nước sinh hoạt do hệ thống cấp nước bị hư hỏng. Được bộ đội cấp nước kịp thời, bà con tranh thủ dùng can, thùng, xô nhựa lấy nước ngọt về để nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày.

b3.jpg
Bộ đội kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân xóm Đồng Rọ
b2.jpg
Bộ đội tất bật cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng mưa lũ Khánh Hòa
b1.jpg
Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cũng phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải và khơi thông các tuyến cống rãnh bị tắc nghẽn sau lũ. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện khẩn trương, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, giúp người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Tin liên quan
NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa bộ đội cấp nước sinh hoạt hỗ trợ khử khuẩn nước sạch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn