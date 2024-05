Khánh Hòa: Tạm dừng sản xuất hơn 1.200ha vụ lúa hè thu do thiếu nước

Trước tình hình mực nước tại các hồ chứa xuống mức thấp, tỉnh Khánh Hòa đã khoanh vùng, tạm dừng sản xuất trong vụ hè thu khoảng 1.229ha, chiếm 8% so với kế hoạch.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ, từ tháng 4 đến tháng 8, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Mực nước trung bình các tháng trên sông Cái Nha Trang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trong khi đó, thời điểm đầu tháng 5-2024, tổng dung tích 19 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Khánh Hòa quản lý chỉ còn 140 triệu m3, đạt 65% so với dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ có mực nước thấp như Suối Trầu (đạt 39%), Suối Sim (đạt 37%), Am Chúa (đạt 39%), Đá Đen (đạt 19%).

Nhiều hồ chứa tỉnh Khánh Hòa ở mực nước thấp. Ảnh: P.C



Người dân sinh sống gần hồ Suối Trầu (TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, hồ đã bắt đầu điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ hè thu từ ngày 22-4. Để tiết kiệm nguồn nước, công ty thực hiện phương án điều tiết luân phiên (mở 10 ngày và đóng nước 7 ngày). Vì vậy, các cánh đồng gần kênh nước dẫn, nông dân đã đồng loạt ra đồng làm đất, tiến hành gieo sạ.

Ông Đặng Văn Thắng, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Khánh Hòa tại Ninh Hòa cho biết, hiện mực nước hồ Suối Trầu chỉ còn 3,7 triệu m3, đạt 39% so với dung tích thiết kế. Do nguồn nước thiếu hụt, không đảm bảo nước tưới cho sản xuất theo kế hoạch trong vụ hè thu 2024, nên công ty đã đưa ra phương án tạm dừng sản xuất một số cánh đồng cuối nguồn nước.

Nhiều kênh rảnh dẫn nước trơ đáy. Ảnh: P.C

Cũng theo ông Thắng, khi hồ đủ nước sẽ đáp ứng sản xuất cho hơn 460ha mỗi vụ (2 vụ/năm) tại địa bàn các xã Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Tân, Ninh Hưng và hỗ trợ cho 255ha (vụ đông xuân) thuộc hệ thống thủy lợi đập dâng Đồng Tròn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc tưới vụ đông xuân năm nay, do diễn biến tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt nên công ty đã tạm dừng sản xuất hơn 141ha tại các xã Ninh Quang, Ninh Tân.

Không chỉ hồ Suối Trầu mà các hồ như Am Chúa, Láng Nhớt, Cây Sung, Suối Lớn và các đập dâng Sông Cái, Hàm Rồng, Đồng Tròn, Phước Mỹ cũng không đảm bảo nguồn nước tưới, buộc tạm dừng sản xuất trong vụ hè thu.

Trước tình hình dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra, Công ty Thủy lợi Khánh Hòa đã chỉ đạo các chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc thường xuyên kiểm tra, theo dõi các hệ thống công trình, kênh mương để điều tiết nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, không để thất thoát nước gây lãng phí. Đồng thời ngay từ đầu vụ hè thu phải có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước.

CÔNG NHÂN