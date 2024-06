Khánh thành nơi lưu giữ chiến công của lực lượng Công an TPHCM

Chiều 26-6, Công an TPHCM tổ chức lễ khánh thành không gian triển lãm “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an TPHCM” dịp kỷ niệm 23 năm ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6-2001 – 26-6-2024) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Theo Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM, không gian triển lãm “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an TPHCM” là nơi lưu giữ quá trình đấu tranh, chiến công của lực lượng Công an TPHCM, với tổng diện tích trưng bày gần 40 m2; hơn 50 mẫu vật mô phỏng ma túy chia làm 7 nhóm thông dụng.

Khu vực này còn có 10 sản phẩm infographic kèm hình ảnh, thông tin về các chuyên án, vụ án điển hình, những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an TPHCM trong đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy.

Bên cạnh những hiện vật, hình ảnh, còn có phần mềm số hóa tất cả các dữ liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an TPHCM. Qua đó truyền tải đầy đủ các thông tin, dữ liệu, thuận tiện và thiết thực cho công tác tuyên truyền, giáo dục.

