Khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” và “Niềm tin số”

Gần 300 KOL (người có tầm ảnh hưởng ), cùng các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại hội nghị toàn quốc “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; với lời kêu gọi cộng đồng người có ảnh hưởng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh.

Tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cho biết, ngày 18-8, hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) do NCA phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hội nghị sẽ là diễn đàn mở, nơi các KOL được chia sẻ hành trình trở thành “người dẫn dắt”, được lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy… cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê… Bên cạnh các KOL, hội nghị cũng có sự góp mặt của cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước.

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội nghị là sự kiện thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp các KOL uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Tại hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL.

Chương trình góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

