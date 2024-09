Khối sắt 10 tấn bị sóng đánh dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Nhiều tháng nay, tại khu vực bờ biển thôn Thượng Hải (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện một khối sắt "khủng" với trọng lượng lên đến hàng tấn do sóng đánh trôi dạt từ ngoài biển vào. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ, công năng sử dụng.

Trưa 26-9, có mặt tại xã Thạch Hải, chúng tôi ghi nhận trên bãi cát cách mép nước biển khoảng 25m có một khối sắt "khủng" nằm theo chiều dọc bãi biển. Khối sắt này gồm có một ống sắt dài khoảng 20m, đường kính trong lòng ống sắt khoảng 80cm, bên ngoài phủ lớp sơn màu xanh, hai đầu ống sắt hàn kín bằng miếng sắt dày, xung quanh có tai bằng sắt và các lỗ tròn, phía trong ống sắt nghi là rỗng.

Khối ống sắt có chiều dài khoảng 20m, trong lòng rộng khoảng 80cm

Theo một số ngư dân địa phương, nhiều tháng nay đã thấy khối sắt này trôi dạt tự do vào bờ biển của thôn nhưng không ai biết rõ nguồn gốc từ đâu, công năng sử dụng như thế nào. Do khối sắt quá lớn và một phần đã nằm sâu dưới cát nên không thể dịch chuyển, đặc biệt nhiều đoạn sắt nhô lên trên mặt cát tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, nhất là khi điều khiển các phương tiện qua lại khu vực.

Một phần khối ống sắt nằm dưới cát

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, cho biết, khối sắt này do sóng đánh trôi dạt vào bờ biển địa phương từ tháng 1-2024, ước tính trọng lượng khoảng 10 tấn.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã làm văn bản gửi lên cấp trên kiến nghị sớm kiểm tra, có các phương án xử lý, dời dọn hoặc thanh lý khối sắt này ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại nhưng vẫn chưa có kết quả.

Khối sắt "khủng" nằm trên bờ biển xã Thạch Hải đã nhiều tháng nay

Ngày 23-9, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 5611/UBND-TH5 truyền đạt ý kiến của ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, giao Sở Tài chính Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan soát xét, kiểm tra cụ thể nội dung đề nghị; căn cứ quy định liên quan, tham mưu phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 5-10-2024.

DƯƠNG QUANG