Khởi tố 4 đối tượng cắt khóa cửa, che camera trộm tài sản

Ngày 20-3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Anh Khoa (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi), Tấn Hoàng Vũ (24 tuổi) và Phạm Trung Nguyên (26 tuổi), đều ngụ tại Đồng Nai.

Trước đó, ngày 4-3, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo gia đình anh C.T.T (ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp vàng, tiền, đồ trang sức… trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 7-3, Công an TP Biên Hòa đã triệu tập Khoa, Thắng, Vũ, Nguyên tới làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, sử dụng kìm cộng lực cắt hàng rào và khóa cửa, dùng khăn che camera an ninh rồi vào nhà trộm nhiều tài sản giá trị.

Nhóm đối tượng bán một phần tài sản trộm được để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan công an đã thu hồi một phần tài sản còn lại là tang vật các nghi phạm chưa kịp tiêu thụ.