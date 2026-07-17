Khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 200 tỷ đồng

Ngày 17-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.