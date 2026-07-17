Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 17-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).