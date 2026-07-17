Bản tin thời sự 17-7: Nửa thế kỷ miệt mài đi tìm đồng đội

Bản tin thời sự 17-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm các gia đình chính sách tiêu biểu; Nửa thế kỷ miệt mài đi tìm đồng đội; Lai Châu: Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, 5 người được cứu an toàn; TPHCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi; TPHCM: Đề xuất cho học sinh phổ thông mượn - trả sách giáo khoa...