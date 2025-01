Khởi tố chủ cơ sở sản xuất cà phê làm giả nhãn hiệu

Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Hoàng Vũ do có liên quan đến việc tổ chức pha trộn, sản xuất cà phê giả nhãn hiệu cà phê Uyên.

Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Hoàng Vũ. Ảnh: HỮU TRƯỜNG

Ngày 26-1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1993, trú tại TP Pleiku, chủ cơ sở sản xuất cà phê) do có liên quan đến hành vi tổ chức, chỉ đạo pha trộn, sản xuất cà phê giả nhãn hiệu cà phê Uyên để bán ra thị trường.

Trước đó, vào ngày 21-12-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm trên địa bàn TP Pleiku, phát hiện 3 cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột nhãn hiệu Uyên (hẻm 3 Nguyễn Thiếp, TP Pleiku) đang tẩm ướp, trộn phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào cà phê để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cà phê được niêm phong phục vụ điều tra. Ảnh: HỮU TRƯỜNG

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 802kg cà phê đã đóng gói thành phẩm tại cơ sở sản xuất và tại một số tiệm tạp hóa ở các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Krông Pa, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) và 426 kg cà phê đã trộn phụ gia, hóa chất nhưng chưa kịp đóng gói vào bao bì.

Đồng thời, trưng cầu giám định đối với các nguyên liệu và chất phụ gia, qua đó xác định trong số cà phê trên, có 785kg cà phê là giả. Được biết, đã có một khối lượng rất lớn giả nhãn hiệu cà phê Uyên được bán ra thị trường.

HỮU PHÚC