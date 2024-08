Khởi tố đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 15-8, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Công Đức (sinh năm 1986, trú tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Đức

Theo thông tin bước đầu, trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 11-8, Nguyễn Công Đức về nhà thì thấy Nguyễn Anh P. (sinh năm 1989, trú tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu) điều khiển xe ô tô mang biển số 38A-501.xx chở khách đến dừng bên đường phía trước nhà anh Ngô Văn N. (trú tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu).

Thời điểm xảy ra vụ việc

Thấy vậy, Nguyễn Công Đức đã có lời qua tiếng lại với anh Nguyễn Anh P. Do bức xúc, Đức chạy về nhà lấy xe mô tô mang biển số 38V1-4458 chạy hướng về xe ô tô của anh P. đang đỗ bên đường. Khi đến gần xe ô tô, Đức nhảy xuống xe cho xe mô tô lao vào phía trước xe ô tô của anh P. làm xe ô tô bị vỡ lốp và xước, móp méo nắp capo, trượt xước ốp sườn và cửa xe phía trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn bắt giữ Nguyễn Công Đức

Ngay trong ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Công Đức, thu giữ một số đồ vật có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Nguyễn Công Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản như đã nêu trên.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Công Đức

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Hương Sơn ngày 14-8-2024, tổng giá trị tài sản thiệt hại là 4.867.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG